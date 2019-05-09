Второй раз за неделю: Северная Корея запустила две ракеты

Ким Чен Ын (фото - EPA)

Сегодня, 9 мая, Северная Корея произвела пуск двух ракет в восточном направлении. Об этом сообщает Reuters.

Объединенный комитет начальников штабов южнокорейской армии заявил, что ракеты выпустили примерно в 10:30 по киевскому времени. Согласно сообщению речь, скорее всего, идет о ракетах малого радиуса действия.

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По данным южнокорейских военных, первый снаряд пролетел 420 километров, а второй - около 270 километров к востоку. Детальный анализ проводится совместно с разведывательными органами США.

Пуск ракеты стал вторым меньше чем за неделю.

Место запуска опознано как база ракет средней дальности "Нодон" с радиусом действия около 1300 км.

4 мая КНДР провела испытания неопознанных ракет малой дальности. Пуски прошли на фоне безрезультатных переговоров КНДР и США о денуклеаризации Корейского полуострова.

Проведенный в феврале саммит лидеров двух стран Ким Чен Ына и Дональда Трампа не привел к результатам - аналитики считают, что новыми запусками ракет Пхеньян пытается давить на Вашингтон на переговорах.