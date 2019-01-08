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08.01.2019, 15:40

Выборы президента: Литва заявила о возможных кибератаках РФ

Выборы президента: Литва заявила о возможных кибератаках РФ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Администрация президента подчеркнула, что Литва "имеет достаточный иммунитет к подобным угрозам"

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Страна-агрессор Россия может устроить кибератаки против Литвы с целью повлиять на результаты президентских выборов в 2019 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Литвы.

"Во время  выборов этого года в Литве вероятны агрессивные кибератаки третьих стран, прежде всего России, с целью повлиять на ход выборов и их результаты", - отмечается в сообщении.

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Администрация президента заявила, что Литва "имеет достаточный иммунитет к подобным угрозам", а "возможности третьих стран в осуществлении влияния на Литву ограничены".

Выборы президента Литвы состоятся 12 мая 2019 года.

10 октября ЦИК обратилась к Верховной Раде и попросила перераспределить выделенные ей деньги, чтобы 49,6 млн грн оставили на обеспечение кибербезопасности будущих выборов.

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Теги: хакеры, выборы президента литвы, кибератака рф
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