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28.02.2019, 17:29

Выборы в Европарламент: названы цели атак российских хакеров

Выборы в Европарламент: названы цели атак российских хакеров - Фото
Здание Европарламента в Страсбурге (фото - Flickr Европарламента)

Выборы в Европарламент состоятся в разных странах ЕС в течение 23-26 мая

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Хакеры из России резко активизировали кампанию по вмешательству в приближающиеся выборы в Европарламент. Об этом заявили три дипломата ЕС, сообщает Укринформ со ссылкой на Financial Times.

"Мы знаем, что они уже пытаются навредить и, в свою очередь, мы готовимся к этому", - сказал один из дипломатов на условиях анонимности.

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Эксперты по кибербезопасности констатируют, что в последние месяцы участились случаи хакерской активности со стороны пророссийских групп в отношении европейских госучреждений, социальных институтов и СМИ.

Глава занимающейся кибербезопасностью компании FireEye Бен Рид говорит об участившихся попытках атак на европейские госструктуры и медиа за последние полгода.

"В основном эта деятельность направлена ​​на министерства обороны и иностранных дел стран НАТО, а также, например, на немецкие СМИ", - сказал он.

Отмечается, что Брюссель пытается разработать систему предупреждения об информационных атаках и борьбы с пропагандой извне, хотя многие дипломаты скептически воспринимают такую ​​инициативу.

В ЕС ожидают, что хакеры, работающие по указанию Кремля, попытаются влиять на выборы в Европарламент.

Службы безопасности США обеспокоены, что российские группы могут использовать это голосование как плацдарм для отработки стратегий, которые могут быть развернуты на американских выборах в следующем году, добавили источники.

Выборы в Европарламент состоятся в разных странах ЕС в течение 23-26 мая.

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Теги: хакеры, выборы, европарламент
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