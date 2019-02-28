Выборы в Европарламент: названы цели атак российских хакеров

Здание Европарламента в Страсбурге (фото - Flickr Европарламента)

Хакеры из России резко активизировали кампанию по вмешательству в приближающиеся выборы в Европарламент. Об этом заявили три дипломата ЕС, сообщает Укринформ со ссылкой на Financial Times.

"Мы знаем, что они уже пытаются навредить и, в свою очередь, мы готовимся к этому", - сказал один из дипломатов на условиях анонимности.

Реклама

Эксперты по кибербезопасности констатируют, что в последние месяцы участились случаи хакерской активности со стороны пророссийских групп в отношении европейских госучреждений, социальных институтов и СМИ.

Глава занимающейся кибербезопасностью компании FireEye Бен Рид говорит об участившихся попытках атак на европейские госструктуры и медиа за последние полгода.

"В основном эта деятельность направлена ​​на министерства обороны и иностранных дел стран НАТО, а также, например, на немецкие СМИ", - сказал он.

Отмечается, что Брюссель пытается разработать систему предупреждения об информационных атаках и борьбы с пропагандой извне, хотя многие дипломаты скептически воспринимают такую ​​инициативу.

В ЕС ожидают, что хакеры, работающие по указанию Кремля, попытаются влиять на выборы в Европарламент.

Службы безопасности США обеспокоены, что российские группы могут использовать это голосование как плацдарм для отработки стратегий, которые могут быть развернуты на американских выборах в следующем году, добавили источники.

Выборы в Европарламент состоятся в разных странах ЕС в течение 23-26 мая.

Читайте также: Хакер объясняет: что такое проект DDoS и что с ним не так