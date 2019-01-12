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12.01.2019, 14:56

Взрыв в центре Парижа: погибли двое пожарных

Взрыв в центре Парижа: погибли двое пожарных - Фото
Фото: EPA

Погибли двое пожарных, которые прибыли для ликвидации последствий взрыва

исправлено
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В результате взрыва в булочной в центре Парижа погибли два человека - это пожарные. Информацию подтвердил министр внутренних дел, передает BBC

Ранены 37 человек, из них 10 - серьезно.

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После взрыва в здании произошло масштабное возгорание, ликвидировать которое приехали пожарные. 

Ранее министр внутренних дел Франции сообщил о четырех погибших, но позже его слова исправили и уточнили. 

Взрыв утром 12 января, вероятно, произошел из-за утечки газа. Взрывной волной выбило окна в близлежащих зданиях, повреждены припаркованные рядом машины.

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Теги: пострадали, взрыв, погибли, париж, пожарные
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