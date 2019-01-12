Взрыв в центре Парижа: погибли двое пожарных

Фото: EPA

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В результате взрыва в булочной в центре Парижа погибли два человека - это пожарные. Информацию подтвердил министр внутренних дел, передает BBC.

Ранены 37 человек, из них 10 - серьезно.

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После взрыва в здании произошло масштабное возгорание, ликвидировать которое приехали пожарные.

Ранее министр внутренних дел Франции сообщил о четырех погибших, но позже его слова исправили и уточнили.

Взрыв утром 12 января, вероятно, произошел из-за утечки газа. Взрывной волной выбило окна в близлежащих зданиях, повреждены припаркованные рядом машины.