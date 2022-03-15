"Я знаю, что вы хотите выжить": Зеленский призвал российских оккупантов сдаваться

Президент Владимир Зеленский призвал российских оккупантов сдаваться в украинский плен, чтобы сохранить свою жизнь. Об этом он сообщил в видео обращении в Facebook.

"Я хочу сказать российским солдатам, тем, кто уже зашел на нашу землю и которых только собираются отправить воевать. Особенно "срочники", офицеры: у Украины вы ничего не заберете. Я знаю, что вы хотите выжить. Мы слышим в перехватах, что вы на самом деле думаете об этой войне, об этом позоре. Поэтому я предлагаю вам выбор: если вы сдадитесь, мы будем обращаться с вами так, как следует обращаться людьми. Так, как с вами не обращается ваша армия. Выбирайте", – заявил Зеленский.

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Президент напомнил, что за 19 дней войны против Украины Россия потеряла больше солдат, чем за две многолетние войны с Чечней. Сейчас оккупанты растеряны и раньше верили своей пропаганде, говорит Зеленский.

По его словам, сейчас россияне бегут с поля боя и бросают свою технику. Теперь российская армия – один из поставщиков техники для ВСУ, подчеркнул Зеленский.

Александр Мясищев

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