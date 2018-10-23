Яд в детском питании: отравитель получил приговор в Германии

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Злоумышленника приговорили к 12,5 годам заключения

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В Германии 54-летнего мужчину, который в 2017 году оставил отравленное детское питание на полках супермаркетов, приговорили к 12,5 года лишения свободы. Об этом сообщает stimme.de.

Мужчину приговорили по обвинению в покушении на убийство и попытке вымогательства под угрозой силы.

Преступник оставил пять баночек с отравленным детским питанием на полках супермаркетов в Фридрихсхафене, на Боденском озере, и требовал от компаний-производителей заплатить ему 11,75 млн евро за информацию об их расположении.

По словам прокурора, доза яда в каждой баночке была достаточной, чтобы убить ребенка. Этого факта оказалось достаточно, чтобы признать обвиняемого виновным в пяти покушениях на убийство. Осужденный в качестве токсина использовал этиленгликоль, который часто встречается в смесях с антифризом.

Прокурор признал, что избежать отравления детей удалось благодаря не только интенсивной работе полиции, но и большой доле везения.

По словам злоумышленника, у него было диагностировано расстройство личности, он употреблял большое количество алкоголя и обезболивающих. Однако врачи признали его вменяемым.

Подозреваемого задержали в сентябре прошлого года.