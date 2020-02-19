ЮНИСЕФ определил страны, где у детей лучшие шансы на развитие

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Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) определил страны с наилучшими шансами развития для детей. Об этом пишет DW со ссылкой на совместный доклад ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения "Будущее для детей мира".

Наилучшие шансы - у детей Норвегии, Южной Кореи и Нидерландов, наихудшие - Центрально-Африканской Республики, Чаде и Сомали.

Согласно оценкам исследователей, из-за недоедания в бедных странах около 250 000 000 детей настолько отстали в своем развитии, что не смогут полностью раскрыть свой потенциал.

В то же время авторы доклада указывают на то, что в богатых странах также есть факторы, которые не способствуют развитию детей. Главной опасностью здесь они называют высокие показатели выбросов углекислого газа в атмосферу. Также негативное влияние оказывает повсеместная реклама вредных для здоровья алкогольных напитков и табачных изделий, продуктов питания, содержащих много сахара, или фастфуда.