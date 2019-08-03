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Задержаниями в Москве командует беглый беркутовец Кусюк: видео

Задержаниями в Москве командует беглый беркутовец Кусюк: видео - Фото
Фото: Протестная Россия
03.08.2019, 21:44

Сергей Кусюк находится в розыске по подозрению в преступлениях против мирных протестующих на Майдане в Киеве

Одним из руководителей сегодняшних задержаний протестующих в Москве является бывший замкомандира киевского "Беркута", фигурант дела о преступлениях во время Майдана Сергей Кусюк. Об этом сообщает МБХ Медиа в Twitter.

Российский журналист Илья Азар опубликовал в Facebook видео, на котором зафиксировано, как Кусюк выходит из автозака российского ОМОНа в форме этого подразделения.

В 2017 году Кусюк был замечен среди российских силовиков, которые разгоняли антикоррупционный митинг в Москве.

Кусюк неоднократно руководил силовыми разгонами мирных акций в Киеве, в том числе командовал разгоном студентов на Майдане Независимости в Киеве в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года. После Революции достоинства Кусюк сбежал в оккупированный Россией Крым, а летом 2015 года ГПУ объявила его в розыск.

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Сергей Кусюк Москва беркут ОМОН
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