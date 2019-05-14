Загадочные убийства в Германии: 5 человек застрелены из арбалета

Место происшествия, Виттинген (фото - ЕРА)

В Германии полиция расследует обстоятельства смерти трех человек, убитых из арбалета в сельской гостинице под Пассау, и еще двух человек, убитых из того же оружия в квартире в городе Виттинген, находящемся в 650 км от Пассау. Об этом сообщает ВВС.

53-летний мужчина и две женщины, 33 и 30 лет, приехали в гостиницу в пятницу вечером, пожелали всем присутствовавшим хорошего вечера и пошли в номер на втором этаже, взяв с собой воду и кока-колу. В номере, по их пожеланию, была одна двуспальная и одна односпальная кровать.

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Местные СМИ цитируют постояльца, который описал 30-летнюю женщину как "несколько странную, всегда одетую во все черное, типа гота".

Другой постоялец сказал, что у мужчины была длинная белая борода, а обе женщины были одеты во все черное. Он тоже отметил, что все трое выглядели "странно".

Позже в номере были обнаружены их тела, пронзенные металлическими стрелами.

Мужчина и одна из женщин лежали в постели и держались за руки. Мужчина был убит двумя стрелами в голову и тремя в грудь, женщина - двумя стрелами - в голову и грудь.

Тело третьей жертвы находилось рядом с двуспальной кроватью. Погибшая женщина была убита одной стрелой, попавшей между горлом и подбородком.

По словам полиции, никаких признаков борьбы или следов присутствия посторонних людей не обнаружено.

Также в номере были обнаружены два арбалета, еще один был в сумке, принадлежавшей убитым.

В каких отношениях находились убитые, неизвестно.

В понедельник в городе Виттинген, в квартире, которую снимала одна из погибших, были обнаружены тела еще двух женщин.

Пока неизвестно, как давно они были убиты.