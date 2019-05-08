Закон для нацистов применили к радиовещателю роспропаганды в США

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Американский суд потребовал от вашингтонской радиостанции RM Broadcasting, которая круглосуточно транслирует передачи российского агентства Sputnik International, зарегистрироваться в качестве российского правительственного агента. Об этом пишет Голос Америки со ссылкой на данные радио WTOP-FM.

RM Broadcasting и российское госагентство в 2017 году договорились, что станция будет транслировать программы агентства непрерывно и без купюр до 2021 года.

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Уже в следующем году федеральные власти заявили, что RM Broadcasting действует как "агент по распространению информации" российского информагентства.

Они требуют от вещателя зарегистрироваться как иностранный принципал по закону о регистрации иностранных агентов от 1938 года, который изначально предназначался для борьбы с нацистской пропагандой.