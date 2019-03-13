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13.03.2019, 10:40

Закончились переговоры талибов и США

Закончились переговоры талибов и США - Фото
Фото: flickr.com/ilasal

Американская делегация заявила, что "улучшились условия для установления мира"

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Вчера, 12 марта, в катарской столице Дохе без каких-либо существенных результатов завершился наиболее затяжной раунд переговоров представителей Вашингтона и талибов, однако делегация США заявила о прогрессе. Об этом пишет агентство Reuters.

"Прогресс есть, но никакого соглашения насчет временных рамок вывода иностранных войск нет", - заявили переговорщики с обеих сторон.

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Переговоры продолжались 16 суток. От талибов в них принимал участие "политический директор" движения Мулла Абдул Гани Барадар. Американскую делегацию возглавлял спецпредставитель Госдепартамента Залмай Халилзад.

"Четко понятно, что все стороны хотят закончить войну. Несмотря на все позитивные и негативные моменты, мы удерживаемся на пути и продвигаемся вперед", - заверил он.

Самым большим достижением на переговорах считается получение "гарантий" Талибана, что подконтрольные им группировки в Афганистане не будут устраивать теракты в других странах.

Спикер талибов подчеркнул, что соглашение насчет того, чтобы прекратить огонь в Афганистане, не достигнуто.

Талибы неоднократно вели переговоры с делегацией США, однако по-прежнему отказываются садиться за стол переговоров с прозападным правительством Афганистана. По словам Халилзада, это произойдет не ранее, чем будет черновик с таймлайном вывода иностранных войск и проектом контртеррористических мер.

Возобновление процесса в Катаре ожидается в конце марта.

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Теги: переговоры, афганистан, терроризм, талибан, пакистан
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