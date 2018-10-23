Запрет порно в автобусах: как Британия поборет домогательства

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В комитете парламента отметили, что количество сексуальных приставаний к женщинам говорит о том, что это явление стало "нормализованным"

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Члены комитета по делам женщин и равноправия британского парламента после 9 месяцев исследования пришли к выводу, что в Британии растет количество случаев сексуальных домогательств на улицах и призвали правительство принять меры для решения этой проблемы. Об этом сообщает ВВС.

В комитете отметили, что количество сексуальных приставаний к женщинам говорит о том, что это явление стало "нормализованным".

В докладе комитета сделан вывод о том, что социальные отношения, лежащие в основе сексуальных домогательств, и их нормализация способствовали "более широкому негативному культурному воздействию на общество".

И хотя британское правительство пообещало ликвидировать сексуальные домогательства к женщинам и девочкам к 2030 году, комитет заявил, что "нет свидетельств о какой-либо программе для достижения этого".

В докладе изложены семь ключевых рекомендаций по борьбе с уличными преследованиями:

- запретить просмотр порнографии в общественном транспорте;

- запретить любой неконсенсуальный обмен интимными изображениями;

- опубликовать новую стратегию "Насилие в отношении женщин и девочек";

- начать общественную кампанию по изменению взглядов;

- исследовать фактические данные о вреде порнографии;

- обязать владельцев пабов принимать меры против сексуальных домогательств

- обязать университеты проводить политику, запрещающую сексуальные домогательства.

В сентябре во Франции впервые применили новый закон об уличных сексуальных домогательствах. Мужчину приговорили к 3 месяцам тюремного заключения и штрафу в 300 евро.