Запрет порно в автобусах: как Британия поборет домогательства

Члены комитета по делам женщин и равноправия британского парламента после 9 месяцев исследования пришли к выводу, что в Британии растет количество случаев сексуальных домогательств на улицах и призвали правительство принять меры для решения этой проблемы. Об этом сообщает ВВС.
В комитете отметили, что количество сексуальных приставаний к женщинам говорит о том, что это явление стало "нормализованным".
В докладе комитета сделан вывод о том, что социальные отношения, лежащие в основе сексуальных домогательств, и их нормализация способствовали "более широкому негативному культурному воздействию на общество".
И хотя британское правительство пообещало ликвидировать сексуальные домогательства к женщинам и девочкам к 2030 году, комитет заявил, что "нет свидетельств о какой-либо программе для достижения этого".
В докладе изложены семь ключевых рекомендаций по борьбе с уличными преследованиями:
- запретить просмотр порнографии в общественном транспорте;
- запретить любой неконсенсуальный обмен интимными изображениями;
- опубликовать новую стратегию "Насилие в отношении женщин и девочек";
- начать общественную кампанию по изменению взглядов;
- исследовать фактические данные о вреде порнографии;
- обязать владельцев пабов принимать меры против сексуальных домогательств
- обязать университеты проводить политику, запрещающую сексуальные домогательства.
В сентябре во Франции впервые применили новый закон об уличных сексуальных домогательствах. Мужчину приговорили к 3 месяцам тюремного заключения и штрафу в 300 евро.