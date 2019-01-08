"Заявление США о курдах в Сирии - подлая клевета" - Эрдоган

Президент Реджеп Эрдоган (фото - epa)

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал "подлой клеветой" заявление советника президента США по нацбезопасти Джона Болтона о "борьбе против курдов" в Сирии. Об этом сообщает Анадолу.

"Заявления о том, что Турция борется с курдами в Сирии - подлая клевета. Тот, кто распространяет клевету, пытается играть на настроениях мирового сообщества", - заявил Эрдоган.

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Также, по его словам, приоритетом для Турции в Сирии останется борьба против терроризма, потому он в скором времени начнет против них масштабную операцию.

"Если на нашем пути встанут боевики из других террористических структур, они тоже будут уничтожены", - добавил президент.

Ранее Болтон заявил, что США не выведет свои войска из Сирии, пока не получит от Турции гарантий безопасности курдов.