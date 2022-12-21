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Знаковые места по всему миру выключат свет в знак солидарности с Украиной

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 14:56
Знаковые места по всему миру выключат свет в знак солидарности с Украиной - Фото
Стадион Wembley (фото - EPA)

Известная лондонская арка стадиона Wembley, Колизей в Риме, Сиднейский оперный театр и CN Tower в Торонто выключат свет сегодня вечером в 20:00 (по местному времени) в рамках кампании #LightUpUkraine. Об этом сообщает CNN со ссылкой на организаторов.

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Знаковые локации присоединяются к множеству других объектов по всей Европе, обещающих свою поддержку.

Цель компании – собрать $10 млн через UNITED24, украинскую национальную платформу сбора средств, на 1000 генераторов для электроснабжения больниц этой зимой.

По словам организаторов, украинским медикам приходится спасать жизни и проводить сложные операции с помощью фонарика, создавая дополнительную угрозу жизни людей.

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Вадим Ребрина
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