Знаковые места по всему миру выключат свет в знак солидарности с Украиной

Известная лондонская арка стадиона Wembley, Колизей в Риме, Сиднейский оперный театр и CN Tower в Торонто выключат свет сегодня вечером в 20:00 (по местному времени) в рамках кампании #LightUpUkraine. Об этом сообщает CNN со ссылкой на организаторов.

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Знаковые локации присоединяются к множеству других объектов по всей Европе, обещающих свою поддержку.

Цель компании – собрать $10 млн через UNITED24, украинскую национальную платформу сбора средств, на 1000 генераторов для электроснабжения больниц этой зимой.

По словам организаторов, украинским медикам приходится спасать жизни и проводить сложные операции с помощью фонарика, создавая дополнительную угрозу жизни людей.

19 декабря в ДТЭК назвали длительные отключения по 10 часов новой реальностью для Киева.

20 декабря в Укрэнерго заявили, что Украине требуются мобильные электростанции на 20-50 МВт.

20 декабря Россия ночью обстреляла энергообъект Нафтогаза. Возник масштабный пожар – видео.

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Вадим Ребрина

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