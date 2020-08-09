75 лет со дня атомного ада. В Нагасаки прошла годовщина ядерной атаки США - фото

9 августа 1945 года вооруженные силы США сбросили на японский город Нагасаки атомную бомбу Fat Man, эквивалентную 21 килотонне тротила. Общее количество погибших тогда составило до 80 000 человек. Сегодня в Нагасаки прошла церемония, посвященная памяти всех, кто погиб 75 лет в результате бомбардировки.

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Участники церемонии вознесли безмолвные молитвы и возложили цветы в знак памяти погибших. Пришел почтить память жертв атомной атаки 1945 года и премьер-министр страны Синдзо Абэ.

Многие из присутствующих принесли с собой фотографии родственников, которые погибли при взрыве. А старшеклассники раздавали прохожим бумажным журавликов, которые стали настоящим символом той трагедии.

Во время бомбардировки Хиросимы от взрыва пострадала двухлетняя японская девочка Садако Сасаки. Она осталась жива в день атаки, но умерла в возрасте десяти лет от лейкемии, которую, вероятно, спровоцировало радиационное облучение. В 1954 году у нее начали проявляться первые признаки болезни. Через несколько месяцев Садако госпитализировали, а ее соседкой по палате оказалась Киё.

Однажды друзья Киё принесли ей бумажных журавликов, а отец Садако рассказал о них легенду. По древним поверьям, человек, который сложит тысячу бумажных журавликов, может загадать желание и оно непременно сбудется. Садако впечатлилась легендой и начала складывать журавликов. Говорят, что до смерти она успела сложить только 644 журавлика, но после этого они стали символом вечной памяти всем жертвам атомных бомбардировок в Японии.

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