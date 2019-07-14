День взятия Бастилии: Макрон, Меркель и ховерборд - фото, видео

В Париже на Елисейских полях прошел парад ко Дню взятия Бастилии. Как пишет France24, в параде приняли участие около 4300 военнослужащих, 196 автомобилей, 237 лошадей, 69 самолетов и 39 вертолетов.

К президенту Франции Эмманюэлю Макрону приехали лидеры стран Евросоюза, в том числе канцлер Германии Ангела Меркель.

В воздушной части парада пилотажная группа выпустила над Елисейскими полями полоски дыма, окрашенного в цвета флага Франции.







Французский изобретатель Фрэнки Запата пролетел над Парижем на собственной разработке - ховерборде Flyboard Air.