Femen провели массовую акцию протеста у Лувра: фото, видео. 18+

Фото: facebook.com/femenmovement

Сегодня, 30 мая, в Париже более полусотни участниц движения Femen провели акцию протеста возле дворца Пале-Рояль, расположенного напротив Лувра. Об этом сообщает Europe 1.

Феминистки собрались, чтобы выразить уважение к 60 женщинам, которые погибли во Франции с начала 2019 года.

Представительницы Femen прибыли на место проведения акции около 11 утра и 10 минут стояли на известных колоннах Бюрена. Некоторое время они молчали, а потом зажгли дымовые шашки и скандировали: "Стране нет дела до убитых женщин", "Остановим феминицид!".

На телах активисток были написаны имена убитых.

8 марта в немецком Гамбурге обнаженные активистки Femen в честь Международного женского дня провели акцию, во время которой разрушили забор, ведущий на улицу красных фонарей.