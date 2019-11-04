40 лет назад в Иране штурмовали посольство США: сегодняшние фото

Сегодня, 4 ноября, тысячи иранцев собрались возле старого посольства США в Тегеране и скандировали "Смерть Америке!". Иранские госСМИ сообщили, что марши и митинги прошли в 1000 общин по всей стране. О таком праздновании 40-летия со дня захвата дипмиссии пишет Reuters.

На стенах здания, известного в СМИ Ирана как "Логово шпионажа", появились новые графити, а главнокомандующий армии этой ближневосточной страны Абдолрахим Мусави сравнил США с "ядовитым скорпионом, который хочет навредить Ирану", и которого "нельзя остановить, если не раздавить".

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Вчера аятолла Али Хаменеи подтвердил запрет на переговоры с Вашингтоном, назвав две страны "непримиримыми противниками": "Те, кто считает, что переговоры с врагом решат наши проблемы, на 100% неправы".

В парламенте Ирана в первом чтении одобрили меру, требующую учить в школах предмет, где расскажут о "преступлениях Америки". Законодатели также скандировали "Смерть Америке!"

На стенах бывшего здания посольства США, известного в СМИ Ирана как "Логово шпионажа", появились новые граффити.

Справка. 11 февраля 1979 года в Иране свергли шаха-диктатора Мохаммеда Пехлеви, который пробовал вести страну "западным" курсом, а также штурмовали и захватили посольство США. 52 американца 444 дня были заложниками. В Иране установилась власть духовенста: высшим руководителем государства стал вернувшийся из ссылки проповедник - аятолла Рухолла Хомейни. Страна перешла к теократии, ее внешняя политика в значительной степени радикализировалась. Запад ввел против Ирана жесткие санкции.

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Фото: ЕРА и Tasnim