Лавины в Кашмире, 55 погибших: фоторепортаж

По меньшей мере 55 человек были погибли и еще больше пропали без вести после того, как лавины и оползни прошли в части региона Кашмир, находящейся под управлением Пакистана. Об этом пишет ВВС.

Особенно сильно пострадала долина Нилам, многие люди остались без помощи. 51 человек погиб и более 40 были ранены как лавинами, так и оползнями. Более 100 домов разрушены. Большинство путей к долине заблокированы, поэтому спасательные команды не могут туда попасть. Долина Нилам - это узкая долина в форме полумесяца, протяженностью около 130 км, окруженная высокими горами.

Из-за суровой погоды погибли десятки людей в других частях Пакистана, а также в Индии и Афганистане, однако пакистанский Кашмир был наиболее пострадавшим районом.

Сегодня погода улучшилась, но наиболее пострадавшие районы остаются изолированными. В пакистанской провинции Белуджистан, по официальным данным, погибло 20 человек, в том числе 12 женщин и семь детей. По данным местных СМИ, восемь человек также погибли в управляемом Индией регионе Джамму и Кашмир.

В Афганистане, по официальным данным, погибли 24 человека и 40 ранено за последние две недели, причем большинство жертв произошло за последние три дня. К наиболее пострадавшим провинциям страны относятся Гильменд, Кандагар, Герат и Кабул. Спасательные работы ведутся.

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