Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
21.08.2019, 16:08

Названа самая жуткая достопримечательность в мире: фото

1 / 4
Названа самая жуткая достопримечательность в мире: фотоНазвана самая жуткая достопримечательность в мире: фотоНазвана самая жуткая достопримечательность в мире: фотоНазвана самая жуткая достопримечательность в мире: фото
Названа самая жуткая достопримечательность в мире: фотоНазвана самая жуткая достопримечательность в мире: фотоНазвана самая жуткая достопримечательность в мире: фотоНазвана самая жуткая достопримечательность в мире: фото
Названа самая жуткая достопримечательность в мире: фотоНазвана самая жуткая достопримечательность в мире: фотоНазвана самая жуткая достопримечательность в мире: фотоНазвана самая жуткая достопримечательность в мире: фото

Куклы на острове находятся повсюду

Мексиканский остров кукол стал самой жуткой достопримечтальностью в мире, которая массово привлекает туристов, пишет The Sun.

На острове можно увидеть тысячи изуродованных кукол, которые висят на деревьях. Добраться туда можно за два часа по каналу из Мехико. Жуткое место никогда не планировалось как туристическая достопримечательность. Однако ежегодно туда приезжают тысячи туристов.

Принято считать, что куклы на острове оставил местный священник, который жил там с 50-х годов прошлого столетия. По легенде, однажды на острове утонула девушка и священник принялся собирать и вешать кукол. Таким образом, полагал он, удастся "усмирить демонов, которые пытались добаться до ее загробной жизни". Подтверждения этой истории нет. Сам священник умер 14 лет назад, утонув в той же воде.

В течение десятилетий куклы подверглись воздействию стихии, что отразилось на их внешнем виде. Многие из них покрылись грязью и паутиной либо деформировались.

Читайте также: Киев видит в Чернобыле туристическую достопримечательность

Отправить:
Распечатать:
Теги: Остров кукол, Мексика, туристы, достопримечательность
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
"Крым придется возвращать". В центре Москвы прошли пикеты – фото
"Крым придется возвращать". В центре Москвы прошли пикеты – фото
Шаурма и пингвины в Раде. Зеленский украсил свой офис: фото
Шаурма и пингвины в Раде. Зеленский украсил свой офис: фото
Компрометирующее видео Зеленскому. В Житомире задержан вымогатель
Компрометирующее видео Зеленскому. В Житомире задержан вымогатель
Материалы по теме
Все застрявшие за рубежом украинские туристы вернулись домой
Происшествия Все застрявшие за рубежом украинские туристы вернулись домой
Херсонская область планирует принять более 4 млн туристов - ОГА
Общество Херсонская область планирует принять более 4 млн туристов - ОГА
Популярное
фото/видео
Названа самая жуткая достопримечательность в мире: фото
Названа самая жуткая достопримечательность в мире: фото
Второй в боксе после Ломаченко. Когда выйдет в ринг Кроуфорд
Второй в боксе после Ломаченко. Когда выйдет в ринг Кроуфорд 15:48
Увольнять чиновников - легко. Новая инициатива ОП: видео
Увольнять чиновников - легко. Новая инициатива ОП: видео 11:57
В Днепре водитель протащил полицейского по асфальту и скрылся
В Днепре водитель протащил полицейского по асфальту и скрылся 11:55
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 