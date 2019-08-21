Названа самая жуткая достопримечательность в мире: фото

Мексиканский остров кукол стал самой жуткой достопримечтальностью в мире, которая массово привлекает туристов, пишет The Sun.

На острове можно увидеть тысячи изуродованных кукол, которые висят на деревьях. Добраться туда можно за два часа по каналу из Мехико. Жуткое место никогда не планировалось как туристическая достопримечательность. Однако ежегодно туда приезжают тысячи туристов.

Принято считать, что куклы на острове оставил местный священник, который жил там с 50-х годов прошлого столетия. По легенде, однажды на острове утонула девушка и священник принялся собирать и вешать кукол. Таким образом, полагал он, удастся "усмирить демонов, которые пытались добаться до ее загробной жизни". Подтверждения этой истории нет. Сам священник умер 14 лет назад, утонув в той же воде.

В течение десятилетий куклы подверглись воздействию стихии, что отразилось на их внешнем виде. Многие из них покрылись грязью и паутиной либо деформировались.

Читайте также: Киев видит в Чернобыле туристическую достопримечательность