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03.07.2019, 11:36

Полное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фото

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Полное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фото
Полное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фото
Полное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фотоПолное солнечное затмение: как прошло космическое шоу - фото

В Украине астрономическое явление наблюдать было невозможно, однако желающие могли следить за прямой трансляцией в интернете

Полное солнечное затмение наблюдали 2 июля жители стран Южной Америки. Началось оно в 22:23 по киевскому времени над Тихим океаном, затем его было видно в Чили и Аргентине. Частичное затмение могли видеть жители Эквадора, Бразилии, Боливии, Уругвая и Парагвая.

Путь полного солнечного затмения 2 июля 2019 года (скриншот с сайта NASA)

В боливийской столице Ла-Пас сотни людей образовали очередь возле обсерватории, где можно было посмотреть на затмение через телескоп. Большинство же наблюдателей вооружались специальными очками, которые намного темнее обычных солнцезащитных, и через них следили за небом. Среди зрителей были и те, кто подготовился еще более основательно, надев сварочный шлем.

Длилось полное затмение четыре минуты 30 секунд. Для тех, кто не смог лично следить за космическим шоу, в интернете велись прямые трансляции.

В следующий раз это астрономическое явление произойдет 14 декабря 2020 года.

Полное солнечное затмение возникает тогда, когда Луна так располагается между Землей и Солнцем, что полностью закрывает солнечный диск от наблюдателей на Земле. При этом обязательным условием является новолуние, когда обращенная к Земле сторона Луны не видна.

Фото: ЕРА

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Теги: фоторепортаж, солнечное затмение
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