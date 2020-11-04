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04.11.2020, 14:39

Разгневанные тайцы и взлетевшая популярность VPN. В Таиланде заблокировали Pornhub: фото

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Разгневанные тайцы и взлетевшая популярность VPN. В Таиланде заблокировали Pornhub: фотоРазгневанные тайцы и взлетевшая популярность VPN. В Таиланде заблокировали Pornhub: фотоРазгневанные тайцы и взлетевшая популярность VPN. В Таиланде заблокировали Pornhub: фотоРазгневанные тайцы и взлетевшая популярность VPN. В Таиланде заблокировали Pornhub: фотоРазгневанные тайцы и взлетевшая популярность VPN. В Таиланде заблокировали Pornhub: фотоРазгневанные тайцы и взлетевшая популярность VPN. В Таиланде заблокировали Pornhub: фото
Разгневанные тайцы и взлетевшая популярность VPN. В Таиланде заблокировали Pornhub: фотоРазгневанные тайцы и взлетевшая популярность VPN. В Таиланде заблокировали Pornhub: фотоРазгневанные тайцы и взлетевшая популярность VPN. В Таиланде заблокировали Pornhub: фотоРазгневанные тайцы и взлетевшая популярность VPN. В Таиланде заблокировали Pornhub: фотоРазгневанные тайцы и взлетевшая популярность VPN. В Таиланде заблокировали Pornhub: фотоРазгневанные тайцы и взлетевшая популярность VPN. В Таиланде заблокировали Pornhub: фото
Разгневанные тайцы и взлетевшая популярность VPN. В Таиланде заблокировали Pornhub: фотоРазгневанные тайцы и взлетевшая популярность VPN. В Таиланде заблокировали Pornhub: фотоРазгневанные тайцы и взлетевшая популярность VPN. В Таиланде заблокировали Pornhub: фотоРазгневанные тайцы и взлетевшая популярность VPN. В Таиланде заблокировали Pornhub: фотоРазгневанные тайцы и взлетевшая популярность VPN. В Таиланде заблокировали Pornhub: фотоРазгневанные тайцы и взлетевшая популярность VPN. В Таиланде заблокировали Pornhub: фото

Люди протестуют против ограничения свободы воли и требуют разблокировать доступ к сайту

3 ноября правительство Таиланда решило заблокировать доступ к Pornhub и еще 190 аналогичным веб-сайтам. Такое решение вызвало колоссальное возмущение как у народа, так и у местных СМИ – в стране начались протесты против государственной цензуры, передает CNN.

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Как заявил министр цифровой экономики и общества Путтипонг Пуннакант, эта блокировка стала одной из мер по ограничению доступа к сайтам с порно и казино в рамках глобальной борьбы с киберпреступностью в стране.

Тайцы раскритиковали решение властей и вышли на улицы с протестами, которые поддержали также местные издания. Журналисты заявили, что это прямое посягательство на свободу воли и недопустимая цензура.

Протестующие вышли на митинг с плакатами "Верните нам Pornhub" и " У нас должно быть право выбора". Некоторые активисты также усмотрели в запрете попытку защитить достоинство королевской семьи, поскольку на сайте, в том числе, были размещены и компрометирующие фотографии особ королевской крови.

В свою очередь, местная интернет-исследовательская компания Top10VPN заявила, что с 3 ноября в стране резко увеличилась активность по использованию тайцами VPN. Пользователи на 640% чаще пытались зайти в интернет через виртуальную частную сеть, чем делали это в прошлом месяце.

Примечательно, что по данным Pornhub, тайцы проводят на их сайте на 11 минут и 21 секунду больше, чем любая другая нация в мире.

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Теги: VPN, запрет, блокировка, PornHub, таиланд, сайт
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