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05.02.2019, 15:26

Танцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фото

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Танцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фото
Танцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фото
Танцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фотоТанцующие драконы и фейерверки: как мир встречал Год Свиньи -фото

Новый год по восточному календарю отмечают не только в Китае, но и по всему миру - центром праздника становятся чайна-тауны

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В ночь на 5 февраля во всем мире встречали Новый год по восточному календарю – год Желтой Земляной свиньи. Одновременно в Тибете отмечают первый день Лосара - Тибетского нового года.

Китайский новый год, или Праздник весны отмечают ярко и шумно. Улицы и дома пестрят красными фонарями и гирляндами, а грохот фейерверков практически не прекращается. Согласно мифологии, некогда монстр по имени Нянь накануне нового года выходил из моря на сушу и пожирал все живое, и только с помощью красных огней и шума петард его удалось изгнать.

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Фиксированной даты празднования китайского нового года нет. Отсчет идет по лунному календарю, обычно первый день приходится на период между 20 января и 20 февраля. Отмечают его в течение двух недель, и это самый длинный праздник в Китае, который традиционно проводят в кругу своей семьи. Поэтому накануне вокруг мегаполисов образуются автомобильные пробки, на вокзалах выстраиваются длинные очереди – многие едут к родителям, живущим в сельской местности.

В 12-летнем зодиакальном цикле на смену году Собаки пришел год Свиньи. Китайцы верят, что для тех, кто родился в этот год (в 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 годах), из всех возможных он самый неудачный.

Фото: ЕРА

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Теги: Китай, фоторепортаж, новый год, год свиньи
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