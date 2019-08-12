Тайфун в Китае: 44 погибших, миллион эвакуированных: фото и видео

На востоке Китая продолжает бушевать тайфун "Лекима", который уже унес более 40 жизней и вынудил более 1 млн человек покинуть свои жилища. Об этом сообщает CGNT.
Как информируют метеорологи, скорость ветра в провинции Чжэцзян достигала 187 км/ч. Большинство смертей стало следствием прорыва дамбы в провинции из-за проливных дождей.
Первоначально шторм обозначали как супертайфун, но он ослабел на выходных.
Из районов Чжэцзяна, Шанхая, провинции Цзянсу эвакуировали более 1 млн человек, а около 180 000 были вывезены в Шаньдуне.
По предварительным оценкам китайского правительства, экономический ущерб от природного катаклизма уже составляет $2,55 млрд.
"Лекима" - это один из двух тайфунов в западной части Тихого океана. Другой тайфун - "Кросса" - стал причиной сильных дождей на Северных Марианских островах и Гуаме. По данным синоптиков, он двигался в северо-западном направлении и уже на этой неделе может достичь Японии.
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