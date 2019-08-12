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12.08.2019, 09:18

Тайфун в Китае: 44 погибших, миллион эвакуированных: фото и видео

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Тайфун в Китае: 44 погибших, миллион эвакуированных: фото и видеоТайфун в Китае: 44 погибших, миллион эвакуированных: фото и видеоТайфун в Китае: 44 погибших, миллион эвакуированных: фото и видеоТайфун в Китае: 44 погибших, миллион эвакуированных: фото и видеоТайфун в Китае: 44 погибших, миллион эвакуированных: фото и видеоТайфун в Китае: 44 погибших, миллион эвакуированных: фото и видеоТайфун в Китае: 44 погибших, миллион эвакуированных: фото и видеоТайфун в Китае: 44 погибших, миллион эвакуированных: фото и видео
Тайфун в Китае: 44 погибших, миллион эвакуированных: фото и видеоТайфун в Китае: 44 погибших, миллион эвакуированных: фото и видеоТайфун в Китае: 44 погибших, миллион эвакуированных: фото и видеоТайфун в Китае: 44 погибших, миллион эвакуированных: фото и видеоТайфун в Китае: 44 погибших, миллион эвакуированных: фото и видеоТайфун в Китае: 44 погибших, миллион эвакуированных: фото и видеоТайфун в Китае: 44 погибших, миллион эвакуированных: фото и видеоТайфун в Китае: 44 погибших, миллион эвакуированных: фото и видео
Тайфун в Китае: 44 погибших, миллион эвакуированных: фото и видеоТайфун в Китае: 44 погибших, миллион эвакуированных: фото и видеоТайфун в Китае: 44 погибших, миллион эвакуированных: фото и видеоТайфун в Китае: 44 погибших, миллион эвакуированных: фото и видеоТайфун в Китае: 44 погибших, миллион эвакуированных: фото и видеоТайфун в Китае: 44 погибших, миллион эвакуированных: фото и видеоТайфун в Китае: 44 погибших, миллион эвакуированных: фото и видеоТайфун в Китае: 44 погибших, миллион эвакуированных: фото и видео

16 человек считаются пропавшими без вести

На востоке Китая продолжает бушевать тайфун "Лекима", который уже унес более 40 жизней и вынудил более 1 млн человек покинуть свои жилища. Об этом сообщает CGNT.

Как информируют метеорологи, скорость ветра в провинции Чжэцзян достигала 187 км/ч. Большинство смертей стало следствием прорыва дамбы в провинции из-за проливных дождей.

Первоначально шторм обозначали как супертайфун, но он ослабел на выходных.

Из районов Чжэцзяна, Шанхая, провинции Цзянсу эвакуировали более 1 млн человек, а около 180 000 были вывезены в Шаньдуне.

По предварительным оценкам китайского правительства, экономический ущерб от природного катаклизма уже составляет $2,55 млрд.

"Лекима" - это один из двух тайфунов в западной части Тихого океана. Другой тайфун - "Кросса" - стал причиной сильных дождей на Северных Марианских островах и Гуаме. По данным синоптиков, он двигался в северо-западном направлении и уже на этой неделе может достичь Японии.

  • 9 августа стало известно, что к Китаю движется мощный тайфун "Лекима". Уже тогда китайское правительство предупреждало людей о возможной эвакуации. 

Смотрите также: Супертайфун в Китае: "Лекима" убила уже 13 человек - видео

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Теги: Китай, погода, шторм, тайфун лекима
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