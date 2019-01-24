Убрали в черный пакет. Ветер сломал Звездный корабль Маска: фото

В Техасе сильный ветер обрушил прототип межпланетного корабля Starship компании SpaceX. Об этом сообщил Илон Маск в Twitter.
Этот прототип предназначен для тестовых полетов.
Швартовые блоки Starship сломал ветер, обрушившийся на базу SpaceX со скоростью 80 км/ч.
По предварительным подсчетам, для ремонта корабля потребуется несколько недель.
Между тем в соцсетях уже дразнятся.
Фото: twitter.com/passthebeano
По словам Маска, Starship Hopper будет использована для суборбитальных тестов типа VTOL - "вертикально взлетел и сел".
Орбитальная версия Starship будет выше представленной, с большим количеством метановых двигателей Raptor, с более толстой оболочкой, гладкой и зеркальной поверхностью, а также с плавно изогнутой носовой секцией.
Фото: forum.nasaspaceflight.com