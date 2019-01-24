Убрали в черный пакет. Ветер сломал Звездный корабль Маска: фото

В Техасе сильный ветер обрушил прототип межпланетного корабля Starship компании SpaceX. Об этом сообщил Илон Маск в Twitter.

Этот прототип предназначен для тестовых полетов.

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Швартовые блоки Starship сломал ветер, обрушившийся на базу SpaceX со скоростью 80 км/ч.

По предварительным подсчетам, для ремонта корабля потребуется несколько недель.

Между тем в соцсетях уже дразнятся.

Фото: twitter.com/passthebeano

По словам Маска, Starship Hopper будет использована для суборбитальных тестов типа VTOL - "вертикально взлетел и сел".

Орбитальная версия Starship будет выше представленной, с большим количеством метановых двигателей Raptor, с более толстой оболочкой, гладкой и зеркальной поверхностью, а также с плавно изогнутой носовой секцией.

Фото: forum.nasaspaceflight.com