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21.02.2019, 12:03

В Каталонии снова протесты: блокируют трассы и ж/д пути - фото

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В Каталонии снова протесты: блокируют трассы и ж/д пути - фотоВ Каталонии снова протесты: блокируют трассы и ж/д пути - фотоВ Каталонии снова протесты: блокируют трассы и ж/д пути - фотоВ Каталонии снова протесты: блокируют трассы и ж/д пути - фото
В Каталонии снова протесты: блокируют трассы и ж/д пути - фотоВ Каталонии снова протесты: блокируют трассы и ж/д пути - фотоВ Каталонии снова протесты: блокируют трассы и ж/д пути - фотоВ Каталонии снова протесты: блокируют трассы и ж/д пути - фото
В Каталонии снова протесты: блокируют трассы и ж/д пути - фотоВ Каталонии снова протесты: блокируют трассы и ж/д пути - фотоВ Каталонии снова протесты: блокируют трассы и ж/д пути - фотоВ Каталонии снова протесты: блокируют трассы и ж/д пути - фото

Участники акций, организованных профсоюзами и студентами, требуют улучшения жизни и прекращения судов над выступавшими за независимость Каталонии

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В Каталонии снова начались протесты, в том числе, за отделение региона от Испании. Участники блокируют основные автомагистрали, железнодорожные пути и дороги, сообщает Time.

Всеобщая забастовка была организована профсоюзами рабочих и студентов, выступающих за независимость. В заявлении они требуют улучшения социальной политики, включая 35-часовую рабочую неделю и более высокую минимальную заработную плату. Протесты, как отмечается, подогреваются еще и возмущением по поводу судов над теми, кто выступал за независимость Каталонии в 2017-м.

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Власти Каталонии заявили, что из-за забастовки заблокированы основные транспортные магистрали в Барселоне и полдюжины основных автомагистралей и железнодорожных путей в других частях Каталонии. На одном из шоссе участники акции жгли шины.

В Барселоне студенты проводят свой марш с лозунгом: "Самоопределение – это не преступление".

1 октября 2017-го в Каталонии прошел так называемый референдум о независимости. Вопреки позиции Мадрида и не без столкновений с полицией голосование состоялось. На незаконном референдуме при явке 42,3% за независимость Каталонии высказались 90,18%. Тогдашний лидер Каталонии Карлес Пучдемон сбежал из Испании, объявлен в розыск.

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Теги: протесты, испания, Барселона, Каталония
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