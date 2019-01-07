В Китае открылся Международный фестиваль льда и снега: фото

В городе Харбин на северо-востоке Китая открылся 35-й международный фестиваль льда и снега, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщили организаторы, в рамках фестиваля пройдет около 100 тематических мероприятий, включая соревнования по зимнему плаванию и конкурс ледовых и снежных скульптур среди семей. Кроме того, в честь наступления 2019 года на замерзшей реке Сунхуацзян, протекающей через город, и ее берегу появились 2019 снеговиков.

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Фото: ЕРА