В Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента: он сбежал – фото, видео

Тысячи протестующих в Шри-Ланке из-за экономического кризиса ворвались в резиденцию местного президента Готабаи Раджапаксы, передает Reuters. По данным источников AFP, он сбежал.

Отмечается, что протестующие ворвались в официальную резиденцию президента и его секретариат из-за тяжелейшего экономического кризиса за последние 70 лет. Военные и полиция не смогли сдержать толпу, скандирующую лозунги с призывами к отставке Раджапаксы. На кадрах трансляций видно, как протестующие с национальными флагами заполняют комнаты и коридоры.

По данным агентства, на протестах получили ранения и были госпитализированы минимум 39 человек, в том числе двое полицейских.

В соцсетях становится вирусным видео, на котором якобы протестующие купаются в бассейне в резиденции Раджапаксы.

По данным источников Reuters в Минобороне, президент Шри-Ланки выехал из резиденции за день до протестов из соображений безопасности. Источники AFP сообщают, что он сбежал. Премьер Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное собрание лидеров партий, чтобы быстро решить ситуацию. По данным Reuters, премьер также выехал в безопасное место.

Шри-Ланка переживает тяжелый экономический кризис: 12 апреля она объявила дефолт по внешнему долгу, рост инфляции достиг 54,6% в июне – ожидается достижение отметки 70% в июле.

