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09.07.2022, 13:33

В Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента: он сбежал – фото, видео

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В Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента: он сбежал – фото, видеоВ Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента: он сбежал – фото, видеоВ Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента: он сбежал – фото, видеоВ Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента: он сбежал – фото, видеоВ Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента: он сбежал – фото, видеоВ Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента: он сбежал – фото, видеоВ Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента: он сбежал – фото, видеоВ Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента: он сбежал – фото, видеоВ Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента: он сбежал – фото, видеоВ Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента: он сбежал – фото, видеоВ Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента: он сбежал – фото, видеоВ Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента: он сбежал – фото, видео
В Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента: он сбежал – фото, видеоВ Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента: он сбежал – фото, видеоВ Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента: он сбежал – фото, видеоВ Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента: он сбежал – фото, видеоВ Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента: он сбежал – фото, видеоВ Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента: он сбежал – фото, видеоВ Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента: он сбежал – фото, видеоВ Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента: он сбежал – фото, видеоВ Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента: он сбежал – фото, видеоВ Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента: он сбежал – фото, видеоВ Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента: он сбежал – фото, видеоВ Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента: он сбежал – фото, видео
В Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента: он сбежал – фото, видеоВ Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента: он сбежал – фото, видеоВ Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента: он сбежал – фото, видеоВ Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента: он сбежал – фото, видеоВ Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента: он сбежал – фото, видеоВ Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента: он сбежал – фото, видеоВ Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента: он сбежал – фото, видеоВ Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента: он сбежал – фото, видеоВ Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента: он сбежал – фото, видеоВ Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента: он сбежал – фото, видеоВ Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента: он сбежал – фото, видеоВ Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента: он сбежал – фото, видео

Тысячи протестующих в Шри-Ланке из-за экономического кризиса ворвались в резиденцию местного президента Готабаи Раджапаксы, передает Reuters. По данным источников AFP, он сбежал.

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Отмечается, что протестующие ворвались в официальную резиденцию президента и его секретариат из-за тяжелейшего экономического кризиса за последние 70 лет. Военные и полиция не смогли сдержать толпу, скандирующую лозунги с призывами к отставке Раджапаксы. На кадрах трансляций видно, как протестующие с национальными флагами заполняют комнаты и коридоры.

По данным агентства, на протестах получили ранения и были госпитализированы минимум 39 человек, в том числе двое полицейских.

В соцсетях становится вирусным видео, на котором якобы протестующие купаются в бассейне в резиденции Раджапаксы.

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The demonstrators have just taken control of the presidential secretariat. The President is on the run while his residence has also been invaded.#SriLanka #lka #SriLankaCrisis #FuelCrisisLK #GoHomeGota2022 #GoHomeGota #SriLankaEconomicCrisis pic.twitter.com/7TrNvYfXQ6

— WeAreProtestors (@WeAreProtestors) July 9, 2022

  • Шри-Ланка переживает тяжелый экономический кризис: 12 апреля она объявила дефолт по внешнему долгу, рост инфляции достиг 54,6% в июне –  ожидается достижение отметки 70% в июле.

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Теги: протесты, президент, штурм, Шри-Ланка, Готабая Раджапакса
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