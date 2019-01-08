В зоопарке Берлина животные съели новогодние елки: фото

Животным в зоопарке Берлина скормили новогодние елки, которые не были реализованы продавцами. Об этом сообщила пресс-служба зоопарка.

Там сказали, что некоторые животные игрались с деревьями, а некоторые "съели все до иголочки". Больше всего хвойные пришлись по вкусу слонам. Для остальных обитателей зверинца на елки повесили их любимую еду - овощи и мясо.

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"Ненужные берлинские новогодние елки отвезли в Tierpark. Зоопарк принимал только свежие деревья и только те, которые остались у продавцов. Те, которые побывали в домах у местных жителей не принимали, потому что могут содержать химикаты или остатки украшений", - уточняет Daily Mail

Зоопарк в Киеве по указанию ветеринаров запретил людям приносить животным новогодние елки для использования их в качестве подкормки.

Объяснили это тем, что "интенсивное выращивание елок для продажи приводит к применению различных опасных веществ ради ускорения роста, привлекательного вида и продления срока их хранения". Кроме того, "после снятия украшений на елке обычно остается достаточно фрагментов дождя, конфетти, ваты и других опасных для животных материалов", а ароматизаторы, красители, хлопушки и искусственный снег из баллончика "оставляют на ветвях елки целую гамму вредных веществ".

Фото: EPA