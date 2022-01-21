Позиция ГП "НАЭК "Энергоатом" по ситуации с хранилищем отработанного ядерного топлива

Фото - ГП "НАЭК "Энергоатом"

Благодарим журналистов "Схем" за внимание, которое уделяется реализации очень важного для Украины проекта – строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне. О проблемах и состоянии реализации этого проекта уже детально сообщалось в материалах "Радио Свобода". Например: в программе "Схемы" от 17 сентября 2020 г., выпуск №272 "Україна – Росія: яка ціна атомної залежності, і до чого тут Микитась?" и в сообщениях на сайте Радио Свобода:

- После победы семьи Микитася на тендере "Энергоатома" топ-менеджер обзавелся недвижимостью в его ЖК – "Схемы"

- Украина до сих пор платит России $200 млн за хранение ядерного топлива из-за вероятной коррупции и затягивания строительства хранилища – "Схемы"

- Фигуранты расследования "Схем" Микитась и Орлов получили подозрения в деле о так называемых "ядерных взятках"

- Залог в 10 млн.грн: фигуранту расследования "Схем" определили меру пресечения в деле "ядерных взяток"

- Собственные ядерные хранилища: когда украинские АЭС смогут обойтись без России?

- "Энергоатом" восстановил колею к хранилищу отработавшего ядерного топлива в Янове. По маршруту прошел тестовый поезд

- Под Чернобылем появилось Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива

Однако в последней программе, к сожалению, был допущен ряд неточностей и манипуляций, которые искажают реальное положение дел. Также в материалах журналистов не вспоминаются настоящие причины задержки с вводом в эксплуатацию уже построенного ЦХОЯТ.

Главная из этих причин – невыполнение предыдущим генеральным подрядчиком компанией "Укрбудмонтаж" обязательств по контракту на строительство Хранилища. Этот контракт был подписан в 2017 г. на сумму 1,4 млрд грн. После кадровых изменений в Энергоатоме в 2020 году была проверена детальная проверка условий и состояния выполнения работ по контракту и установлены многочисленные нарушения, в том числе, относительно сметной стоимости, качества и объема выполненных работ.

По результатам, заказчиком строительства ОП "Атомпроектинжиниринг" были переданы правоохранительным органам все материалы, подан иск в суд и выиграно дело относительно возврата компанией "Укрбудмонтаж" в пользу Энергоатома 100 млн грн ранее перечисленного аванса.

По этим материалам НАБУ начало уголовные производства и объявило подозрения бывшим сотрудникам ОП "Атомпроектинжиниринг". Высший антикоррупционный суд Украины принял решение об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается. В июле 2020 года договор з "Укрбудмонтаж" был разорван.

Также по обращению ОП "Атомпроектинжиниринг" ГП "Укрдержбудекспертиза" провело государственную экспертизу, которая установила еще большее несоответствие уплаченных денег и фактически выполненных работ, факты воровства, производственного брака, нарушений и т.п. Также государственная экспертиза установила стоимость невыполненных работ, за которые были уплачены средства и которые необходимо завершить, и работ, которые еще необходимо выполнить по проекту, в частности, относительно физической защиты объекта. Таким образом, в соответствии с данными Государственной экспертизы, была сформирована новая смета строительства Хранилища.

С целью компенсации убытков и дополнительных расходов, ОП "Атомпроектинжиниринг" подготовило еще один судебный иск к бывшему подрядчику "Укрбудмонтаж" на сумму около 120 млн грн.

Учитывая стратегическую важность Централизованного хранилища, недопустимость бракованных и некачественных составляющих при его сооружении, а также с целью сбережения около 200 млн долларов США за счет прекращения вывоза отработавшего ядерного топлива в РФ, было принято решение в кратчайшие сроки сделать все возможное для скорейшего завершения строительства Хранилища и ввода его в эксплуатацию.

Заключенный в декабре 2020 года договор с новым подрядчиком компанией ООО "БК КБР" в соответствии с проектом строительства и действующего законодательства Украины является секретным документом, поскольку указанные в нем работы включают мероприятия относительно физической защиты и радиационной безопасности. Все платежи, в том числе авансовые, по этому договору осуществлялись ОП "Атомпроектинжиниринг" в соответствии с действующим законодательством и установленных ГП "НАЭК "Энергоатом" процедур.

На сегодняшний день строительство Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива полностью завершено, получен сертификат ГАСИ относительно готовности объекта к эксплуатации. Готовность ЦХОЯТ была продемонстрирована многочисленным представителям СМИ, которые неоднократно посещали Централизованное хранилище.

Сейчас на ЦХОЯТ проводятся холодные испытания, оценка и документы объекта рассматриваются Государственной инспекцией ядерного регулирования на предмет выдачи необходимой разрешительной документации. Ожидается, что три контейнера с отработавшим ядерным топливом с Южно-Украинской АЭС будут доставлены на ЦХОЯТ третьей декаде апреля текущего года.

Приложения: копии судебных решений, которые включают в себя подробную информацию относительно злоупотреблений бывших должностных лиц ОП "Атомпроектинжиниринг":

Ухвала Вищого антикорупційного суду 28.07.2020

Ухвала Печерського районного суду 12.08.2020