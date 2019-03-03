14 лет охоты: в Италии поймали босса группировки Каморра: видео

Полиция арестовала босса итальянской мафиозной группировки Каморра Марко Ди Лауро - одного из самых разыскиваемых преступников в Италии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Итальянские власти задержали Ди Лауро 2 марта, после более чем 14 лет охоты за ним.

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Ди Лауро схватили в квартире на юге Неаполя - в операции принимали участие 150 офицеров полиции. Когда Ди Лауро нашли, он сидел со своими двумя котами и ел пасту. Сопротивления не оказывал. По сообщениям СМИ, он только выразил обеспокоенность судьбой своих котов.

Итальянские СМИ сообщили, что арест был связан с убийством, которое произошло 2 марта, и которое совершил связанный с Ди Лауро человек.

Премьер-министр Джузеппе Конте в Twitter поблагодарил полицию за задержание "супербеглеца". Министр внутренних дел Сальвини также поздравил правоохранителей с "очень важной миссией".

Ди Лауро был одним из четырех наиболее разыскиваемых преступников в Италии. Он считается вторым наиболее опасным человеком в Италии после босса сицилийской мафии Маттео Мессины Денаро.

В 2004 году он ушел задержания во время массового полицейского рейда. Ди Лауро считают ответственным как минимум за четыре убийства.

По меньшей мере 130 человек были убиты в результате жестокой борьбы за власть, когда клан Амато-Пагано отделился от клана Ди Лауро в 2004 году.

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