Арктический циклон в США: от холода погибли 12 человек - видео

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Аномальные морозы распространяются в направлении северо-востока Соединенных Штатов

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По меньшей мере 12 человек стали жертвами аномально морозной погоды, установившейся в США в последние дни в результате арктического циклона, который продвигается по стране. Об сообщает Reuters.

Арктический циклон распространяется в направлении северо-востока Соединенных Штатов.

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Отмечается, что некоторые люди погибли в результате аварий, другие - от переохлаждения на улице.

Ранее сообщалось, что чрезвычайное положение из-за мороза объявлено в штатах Висконсин, Мичиган и Иллинойс, и даже в более теплых штатах Глубокого Юга Алабамы и Миссисипи. Аномальные холода затронули около 250 миллионов американцев. В Национальной метеорологической службе в Иллинойсе отмечают, что нынешняя погода может стать историческим событием.

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Теги: мороз, погода, США
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