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Астроном засек летящий телескоп James Webb, посмотрите, где он и что с ним – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2021, 13:59
Телескоп James Webb среди звезд (Фото: Virtual Telescope)
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Крупнейший и самый дорогой в истории космический телескоп James Webb, запущенный в космос 25 декабря 2021 года, был замечен в небе через четыре дня. Он направляется в пункт назначения, сообщает Virtual Telescope.

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По данным мониторинга NASA, телескоп сейчас двигается со скоростью 0,73 км/с на расстоянии свыше 690 000 км от Земли. Его конечный пункт назначения – это гало-орбита у точки Лагранжа L2 (зона гравитационного "равновесия" в системе Солнце-Земля).

Следить за его перемещением вживую можно по ссылке.

В настоящее время средняя температура "горячей" стороны телескопа составляет: солнцезащитный экран – 27,7°C, панели оборудования – 8,3°C. Средняя температура "холодной" стороны (зеркала и радиатора) -45°C и -145°C соответственно.

Телескоп James Webb (Фото: NASA)

На пятый день полета James Webb снимает и сворачивает защитную оболочку, защищавшую солнцезащитный экран телескопа во время наземных и запускных работ. Следующим этапом будет растяжение экрана на телескопических стрелах. Список основных вех, которые будет осуществлять телескоп во время полета, описан в материале LIGA.net.

СПРАВКА. Телескоп James Webb был запущен на космодроме Куру во Французской Гвиане. Его целью является дополнить и беспрецедентно расширить открытие телескопа Hubble, работающего на орбите более 30 лет. Астрономы надеются, что благодаря ему удастся узнать о раннем этапе истории Вселенной – от Большого взрыва до конца периода формирования первых звезд и начала формирования галактик.
Марина Тищенко
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nasa наука технологии космос телескоп орбита вселенная james webb
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