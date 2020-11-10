Австрийский бэйсджампер и BMW разработали уникальный костюм: он позволяет набирать высоту

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Вингсьют от BMW дает возможность набирать высоту, что практически невозможно с обычным костюмом для этого экстремального вида спорта

Компания BMW вместе с австрийским бэйсджампером Петером Зальцманном создали уникальный костюм-крыло с электрическим приводом – он позволяет летать дольше, чем когда-либо ранее, а также набирать высоту. Об этом сообщает The Drive

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Электродвигатели вингсьюта помогают спортсмену "набрать беспрецедентную скорость", пишет источник. 

Каждый пропеллер двигателя вращается со скоростью ~25 000 оборотов в минуту. Питаются они от 50-вольтовой литиевой батареи, которая весит около 11 кг и спрятана в рюкзаке из углеволокна. 

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Теги: bmw, бейсджамп, экстрим, вингсьют
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