Австрийский бэйсджампер и BMW разработали уникальный костюм: он позволяет набирать высоту

Компания BMW вместе с австрийским бэйсджампером Петером Зальцманном создали уникальный костюм-крыло с электрическим приводом – он позволяет летать дольше, чем когда-либо ранее, а также набирать высоту. Об этом сообщает The Drive.

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Электродвигатели вингсьюта помогают спортсмену "набрать беспрецедентную скорость", пишет источник.

Каждый пропеллер двигателя вращается со скоростью ~25 000 оборотов в минуту. Питаются они от 50-вольтовой литиевой батареи, которая весит около 11 кг и спрятана в рюкзаке из углеволокна.

В июле Nissan и BMW представили свои первые модели электрических внедорожников.

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