Британку арестовали за избиение сотрудника аэропорта Бали: видео

Гражданку Великобритании арестовали в Индонезии за то, что она нанесла удар сотруднику иммиграционной службы в международном аэропорту Нгура Рай на Бали. Об этом сообщает ВВС.

Офицер иммиграционной службы обратил внимание британки Аудж-Э Такаддас, что ее виза просрочена на 160 дней, и она должна заплатить штраф в размере $3500.

Реклама

После этого женщина ударила офицера по лицу и попыталась отобрать у него свой паспорт.

Сейчас ей грозит шесть месяцев в тюрьме. Британка заявляет, что приговор "несправедлив". Она обвиняет прокуроров в пытках и принуждении остаться в стране.

Прокуроры говорят, что насилие против Такаддас не применялось.