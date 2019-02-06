Британку арестовали за избиение сотрудника аэропорта Бали: видео

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Офицер иммиграционной службы обратил внимание женщины, что ее виза просрочена на 160 дней

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Гражданку Великобритании арестовали в Индонезии за то, что она нанесла удар сотруднику иммиграционной службы в международном аэропорту Нгура Рай на Бали. Об этом сообщает ВВС.

Офицер иммиграционной службы обратил внимание британки Аудж-Э Такаддас, что ее виза просрочена на 160 дней, и она должна заплатить штраф в размере $3500.

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После этого женщина ударила офицера по лицу и попыталась отобрать у него свой паспорт.

Сейчас ей грозит шесть месяцев в тюрьме. Британка заявляет, что приговор "несправедлив". Она обвиняет прокуроров в пытках и принуждении остаться в стране.

Прокуроры говорят, что насилие против Такаддас не применялось.

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Теги: драка, женщина, британия, аэропорт, бали
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