Британский стартап разработал съедобную упаковку из биоразлагаемого пластика: видео

В Лондоне стартап Notpla разработал инновационную упаковку. Она полностью разлагается за месяц-полтора, а еще ее можно съесть без вреда для здоровья. Сообщение об этом появилось на официальном сайте стартапа.

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Производимый пластик полностью состоит из морских водорослей из северных регионов Франции. Водоросли собирают, высушивают и превращают в порошок, из которого потом создают густую жидкость. После высыхания жидкость превращается в пластичный материал для изготовления пакетов, коробок и пищевой пленки.

Уже сейчас ряд компаний используют эту экологичную упаковку для хранения и транспортировки пищевых продуктов и доставки еды на дом. Разлагаться такая тара будет до шести недель, в то время как обычному картону для этого нужно около трех месяцев, а искусственный пластик может гнить в земле не одну сотню лет, рассказывают сотрудники Notpla.

Кроме упаковок для еды и напитков, стартап также активно работает в направлении создания биоразлагаемой одежды и элементов мебели. Правда, сколько будет служить такое платье или, к примеру, кровать, разработчики пока не сообщают.

В январе 2020 года компания Samsung придумала, как сделать упаковку из-под своих телевизоров более экологичной, предложив производить из нее мебель или жилье для домашних питомцев.

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