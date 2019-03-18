Давка в час пик. В метро Гонконга столкнулись поезда: фото, видео

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Авария произошла во время тестового запуска новой системы сигнализации, оба состава были пустые

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Утром в понедельник, 18 марта, в метро Гонконга столкнулись два поезда во время тестового запуска новой системы сигнализации. Об этом говорится в Facebook оператора подземки MTR.

Оба состава ехали без пассажиров. Пострадали только машинисты поездов, их госпитализировали.

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Администрация подземки в момент аварии сообщила всем, чтобы покинули станцию. Это вызвало хаос и давку в час пик. Миллионы людей не смогли во время добраться на работу из пригородов Гонконга в крупнейший финансовый центр Азии

На пресс-конференции по ликвидация последствий аварии в MTR сообщили, что движение на участке, где произошло столкновение, будет закрыто весь день.

Фото: www.hk01.com

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Теги: метро, авария, поезда, столкновение, гонконг
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