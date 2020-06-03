Депутат Европарламента принял участие в дебатах. На нем не было штанов - видео

Депутат Европейского парламента (ЕП) из Ирландии Люк Фланаган принял участие в онлайн-дебатах комитета ЕП, забыв надеть штаны. Об этом сообщает Politico.

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Фланаган высказывал позицию о выплатах фермерам на заседании сельскохозяйственного комитета. На нем была надета рубашка, но не было штанов.

Позже сам депутат объяснил в Twitter, что за две минуты до дебатов он вернулся с пробежки: "Решил надеть рубашку, чтобы выглядеть респектабельно. Это сработало очень хорошо".