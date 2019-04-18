Депутат в Европарламенте сыграл на губной гармошке: видео

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Словенский депутат вызвал бурные аплодисменты в зале Европарламента, исполнив гимн ЕС на губной гармошке

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Подводя итоги последнего заседания нынешнего состава Европейского парламента, словенский депутат воспользовался возможностью, чтобы дать музыкальное представление. Об этом сообщает ВВС.

"Мы вместе несем ответственность за сохранение Европы. Давайте восстановим Нотр-Дам и счастливой Пасхи!" - сказал Лойзе Петерле и исполнил мелодию "Ода радости" - гимн ЕС - на губной гармошке, вызвав аплодисменты европейских политиков.

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Теги: европарламент, ЕС, пасха
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