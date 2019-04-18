Депутат в Европарламенте сыграл на губной гармошке: видео

Подводя итоги последнего заседания нынешнего состава Европейского парламента, словенский депутат воспользовался возможностью, чтобы дать музыкальное представление. Об этом сообщает ВВС.

"Мы вместе несем ответственность за сохранение Европы. Давайте восстановим Нотр-Дам и счастливой Пасхи!" - сказал Лойзе Петерле и исполнил мелодию "Ода радости" - гимн ЕС - на губной гармошке, вызвав аплодисменты европейских политиков.

Реклама

В Риме для паломников открыли Святую лестницу, по которой, как считают верующие, поднимался сам Иисус Христос.