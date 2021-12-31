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Фейерверк в Сиднее, концерт в Пхеньяне: как в мире уже празднуют Новый год (фото, видео) видео

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2021, 18:21
Фейерверк в Сиднее, Австралия (Фото: EPA)
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Австралийцы провели 2021 год традиционным ежегодным фейерверком у Сиднейского оперного театра, в Северной Корее организовали праздничный концерт, а на площади Таймс Сквер в Нью-Йорке завершают приготовление. Так по всему миру отмечают новый 2022 год, пишет Reuters.

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Из-за распространения нового штамма коронавируса омикрон в Новой Зеландии, празднующей одной из первых, отменили традиционный фейерверк. Однако устроили световое шоу над городским мостом Харбор у Скай-Тауэра.

В этом году праздник открыла Австралия, отмечая его в винтажном стиле.

Новий рік в Сіднеї, Австралія (Фото: EPA)

Новый год уже встретили в Японии, Южной и Северной Кореях.

В странах Азии массовые мероприятия к Новому году в основном упразднили или ограничили. Так, в развлекательном районе Токио в Японии будет спокойно, а в Южной Корее второй год не прозвучит традиционный звон. В Китае Новый год тоже отменен, страна находится в состоянии повышенной готовности.

Власти Индонезии планировали закрыть во время празднования 11 улиц столицы Джакарты, которые привлекают толпу. В Малайзии запретили массовые скопления и отменили ежегодный фейерверк башен-близнецов Петронас.

Новий рік в Джакарті, Індонезія (Фото: EPA)

Пандемия COVID-19 стала причиной отмены фейерверков над Триумфальной аркой в Париже и лондонским Биг-Беном.

В Нью-Йорке на Таймс-сквер, как всегда, упадет новогодний шар, однако будут наблюдать за действом не так много человек – 15 000 вместо привычных 55 000. Однако американцы считают это хорошей новостью, ведь в 2020 и 2021 годах из-за пандемии это было запрещено.

Испанцам пообещали "праздновать Новый год на 60%". Глава правительства автономного сообщества Мадрид Диас Аюсо сказала, что местные жители смогут съесть традиционные 12 виноградин "в такт колоколам в старом здании почты".

"Последним сюрпризом года" издание называет отмену комендантского часа в Южной Африке, где впервые был обнаружен омикрон-штамм. В стране разрешат праздновать Новый год.

Марина Тищенко
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праздник новый год пандемия
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