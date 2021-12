Австралийцы провели 2021 год традиционным ежегодным фейерверком у Сиднейского оперного театра, в Северной Корее организовали праздничный концерт, а на площади Таймс Сквер в Нью-Йорке завершают приготовление. Так по всему миру отмечают новый 2022 год, пишет Reuters.

Из-за распространения нового штамма коронавируса омикрон в Новой Зеландии, празднующей одной из первых, отменили традиционный фейерверк. Однако устроили световое шоу над городским мостом Харбор у Скай-Тауэра.

Happy New Year!



Auckland, New Zealand welcomes in 2022 with a light show projected over the city's Harbour Bridge and Sky Towerhttps://t.co/sJoatS5eVU pic.twitter.com/fv5aC4uj8U — BBC News (World) (@BBCWorld) December 31, 2021

В этом году праздник открыла Австралия, отмечая его в винтажном стиле.

Новый год уже встретили в Японии, Южной и Северной Кореях.

North Korea ringing in the new year with fireworks (after a concert to see out the old year) pic.twitter.com/Q2xBQUseft — Shreyas Reddy (@shreyas_k_reddy) December 31, 2021

В странах Азии массовые мероприятия к Новому году в основном упразднили или ограничили. Так, в развлекательном районе Токио в Японии будет спокойно, а в Южной Корее второй год не прозвучит традиционный звон. В Китае Новый год тоже отменен, страна находится в состоянии повышенной готовности.

Власти Индонезии планировали закрыть во время празднования 11 улиц столицы Джакарты, которые привлекают толпу. В Малайзии запретили массовые скопления и отменили ежегодный фейерверк башен-близнецов Петронас.

Пандемия COVID-19 стала причиной отмены фейерверков над Триумфальной аркой в Париже и лондонским Биг-Беном.

В Нью-Йорке на Таймс-сквер, как всегда, упадет новогодний шар, однако будут наблюдать за действом не так много человек – 15 000 вместо привычных 55 000. Однако американцы считают это хорошей новостью, ведь в 2020 и 2021 годах из-за пандемии это было запрещено.

Испанцам пообещали "праздновать Новый год на 60%". Глава правительства автономного сообщества Мадрид Диас Аюсо сказала, что местные жители смогут съесть традиционные 12 виноградин "в такт колоколам в старом здании почты".

"Последним сюрпризом года" издание называет отмену комендантского часа в Южной Африке, где впервые был обнаружен омикрон-штамм. В стране разрешат праздновать Новый год.

Перед Новым годом, 31 декабря, полярники со станции Академик Вернадский поздравили украинцев с наступающими праздниками.

"Празднуйте, мы прикроем". Защитники Украины в Донбассе поздравили с Новым годом.

Марина Тищенко

