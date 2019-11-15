Францию накрыли снежные бури: есть жертвы – видео

Ночью 14 ноября юго-восток Франции накрыли сильные снежные бури. Об этом сообщает DW.

Около 300 000 человек остались без электричества в департаментах Дром, Изере, Рона и Ардеш. Движение поездов в Гренобле и пригородах прервано, по крайней мере, до вечера пятницы из-за поваленных деревьев на рельсах.

63-летний водитель был убит, когда он пытался убрать упавшее дерево с обледенелых дорог. Человек, который помогал ему, был ранен.

Ранее во Франции объявили чрезвычайную экологическую и климатическую ситуацию.

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Видео: France 3 Occitanie