Францию накрыли снежные бури: есть жертвы – видео

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В юго-восточном регионе проблемы с электроснабжением и железнодорожным сообщением

Ночью 14 ноября юго-восток Франции накрыли сильные снежные бури. Об этом сообщает DW.

Около 300 000 человек остались без электричества в департаментах Дром, Изере, Рона и Ардеш. Движение поездов в Гренобле и пригородах прервано, по крайней мере, до вечера пятницы из-за поваленных деревьев на рельсах.

63-летний водитель был убит, когда он пытался убрать упавшее дерево с обледенелых дорог. Человек, который помогал ему, был ранен.

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Видео: France 3 Occitanie

 

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Теги: франция, снег, буря, шторм, гренобль
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