Греция подружилась с NASA и отправит на спутник Земли луноход

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"Эллада на Луну" - так называется греческий проект по роботизированному исследованию естественного спутника нашей планеты

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В многонациональной программе NASA по освоению Луны примет участие и Греция. Согласно планам Министерства цифровой политики, телекоммуникаций и информации Греции, Афины намерены в 2022 году отправить на естественный спутник Земли робота, пишет местное издание The National Herald.

Греция назвала свою часть проекта "Миссия Эллада на Луну".

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Вчера, 8 апреля, в Колорадо руководитель NASA Джеймс Брайденстайн и гендиректор Греческой космической организации (ELDO) Георгиос Мантзурис подписали заявление о сотрудничестве по американской программе исследований Луны и окололунного пространства (полное название - Advanced Human and Robotic Exploration on and around the Moon).

Данные, которые получит на Луне ровер, будут анализироваться греческими университетами и исследователями, пишут в министерстве.

Видео: News247gr

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Теги: nasa, технологии, Луна, космос, Греция, робот, эллада
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