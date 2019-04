Греция подружилась с NASA и отправит на спутник Земли луноход

В многонациональной программе NASA по освоению Луны примет участие и Греция. Согласно планам Министерства цифровой политики, телекоммуникаций и информации Греции, Афины намерены в 2022 году отправить на естественный спутник Земли робота, пишет местное издание The National Herald.

Греция назвала свою часть проекта "Миссия Эллада на Луну".

Вчера, 8 апреля, в Колорадо руководитель NASA Джеймс Брайденстайн и гендиректор Греческой космической организации (ELDO) Георгиос Мантзурис подписали заявление о сотрудничестве по американской программе исследований Луны и окололунного пространства (полное название - Advanced Human and Robotic Exploration on and around the Moon).

Данные, которые получит на Луне ровер, будут анализироваться греческими университетами и исследователями, пишут в министерстве.

Видео: News247gr