Израиль испытал систему ПРО, сбивающую ракеты в космосе: видео

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Минобороны Израиля и Агентства по противоракетной обороне США испытали противоракетный комплекс Хец-3

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Израиль провел очередные успешные испытания комплекса противоракетной обороны Хец-3, который предназначен для уничтожения целей за пределами земной атмосферы. Об этом сообщает министерство обороны Израиля.

Испытания Министерства обороны Израиля состоялись при поддержке Агентства по противоракетной обороне США, которое участвовало в разработке комплекса.

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Как пишет местное издание Ynet, ракету выпустили в 6:44 по местному времени с базы ВВС Израиля в Пальмахиме. Радар обнаружил цель и противоракета успешно ее перехватила в воздухе.

"Знаменательным моментом для оборонного потенциала Израиля является защита от существующих и будущих угроз", - заявили в Минобороны страны.

В центральных районах Израиля были слышны взрыв, а в небе над морем видны следы пролета ракет.

Хец (Стрела, Arrow) - израильский противоракетный комплекс, созданный Израилем в сотрудничестве с Агентством по противоракетной обороне США. В 2009 году был начат проект создания Хец-3. В начале 2012 года Boeing и IAI подписали соглашение о сотрудничестве в этом проекте.

В отличие от предыдущих версий противоракет, где использовалась неконтактная боеголовка, в Хец-3 используется боеголовка кинетического поражения. Установка оснащена ракетным двигателем с отклоняемым вектором тяги. Она перехватывает баллистические ракеты с дальностью от 400 до 2000 км. Согласно другому источнику, Arrow-3 способна перехватывать ракеты средней дальности (от 3000-3500 до 5000-5500 км).

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Теги: противоракетный комплекс, США, видео, запуск ракеты, ракетные испытания, про, Стрела-3, хец-3, Пальмахим, минобороны израиля, стрела - 3
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