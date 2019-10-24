Как детская песня стала символом протестов в Ливане: видео

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Началось все с того, что протестующие в Бейруте спели песню маленькому мальчику, чтобы он не боялся, видео быстро стало популярным

В Ливане участники массовых протестов стали хором исполнять популярную детскую песню "Baby Shark" после того, как протестующие в Бейруте спели ее для маленького мальчика, чтобы он не испугался толпы. Об этом сообщает Reuters.

В прошлые выходные в Бейруте женщина по имени Элиана на автомобиле оказалась в окружении протестующих, которые громко кричали. Поскольку в салоне находился также ее спящий маленький сын Робин, женщина попросила прекратить пугать его.

После этого группа демонстрантов спонтанно исполнила для мальчика популярную детскую песню "Baby Shark", показывая жестами акулу.

"Хотя он выглядел растерянным на видео, сейчас он начинает смеяться всякий раз, когда смотрит его", - сказала Элиана агентству.

Видео "Baby Shark", загруженное на YouTube южнокорейской детской образовательной компанией Pinkfong, было очень популярно в 2016 году.

Протестующие в Ливане недовольны состоянием экономики, коррупцией и государственными услугами.

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Теги: протест, Ливан, бейрут, Baby Shark
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