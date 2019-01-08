Китай показал военный беспилотник-невидимку: видео

Китайские разработчики представили новый беспилотный летательный аппарат Sky Hawk, созданный с применением стелс-технологий для военных целей. Об этом пишет англоязычная китайская газета Global Times.

Дрон представляет собой прототип беспилотника-разведчика с размахом крыла более 18 м. Он разрабатывается Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией

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Как сообщается, он может подниматься на высоту более 7 км с 370-килограммовой полезной нагрузкой. Его оборудуют семью различными камерами для разведки, включая инфракрасную и многоспектральную. Подробные технические характеристики пока не раскрываются.

Дизайн аппарата, выполненный по схеме "летающее крыло", роднит его с американским стелс-бомбардировщиком B-2 и беспилотником MQ-25.

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Создатель аппарата Ма Хунчжун заявляет, что 80% используемых технологий не имеют аналогов в мире.

Многие СМИ показали фрагмент видео, продемонстрированного на китайском телевидении и сообщили, что был произведен тестовый полет Sky Hawk. Однако полное видео из сети показывает, что это компьютерная графика. В данный момент не известно, поднимался ли дрон в воздух.

Как пишет China Times, первые летные испытания Sky Hawk прошли в феврале 2018 года, однако видеозаписи с того времени нет. Впервые его показали в ноябре 2018 года на 12-м Международном авиакосмическом салоне и выставке аэропортового оборудования Китая в Чжухае.