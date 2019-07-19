Китайцы свели с орбиты свою космическую станцию: ее затопят

Китайская космическая лаборатория "Тяньгун-2" сегодня, 19 июля, планово сошла с орбиты и завершила свою миссию. Об этом пишут китайские СМИ.

В течение нескольких часов модули станции сгорят в атмосфере Земли, а уцелевшие фрагменты будут затоплены в южной части Тихого океана.

Девятитонную лабораторию для научно-технических испытаний на два года вывели в космос 15 сентября 2016-го. Она стала моделью для проверки технологий жизнеобеспечения для будущей китайской многомодульной орбитальной станции. В октябре 2016 года к ней пристыковался пилотируемый корабль "Шэньчжоу-11" с двумя тайконавтами, которые провели на борту лаборатории 30 суток.

Первая станция "Тяньгун-1" упала на Землю в 2 апреля 2018 года.

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Видео: CGTN

