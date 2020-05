Коронавирус. В Рио-де-Жанейро на статую Христа-Спасителя "надели" маску: видео

В Бразилии на всемирно известной статуе Христа-Спасителя устроили световое шоу, чтобы поощрить людей носить защитные маски во время пандемии коронавируса.

На 38-метровом монументе высветилось красное сердце с хэштегом #MascaraSalva (в переводе с португальского "Маска спасает") и призывом носить маски, а на лицо статуи "надели" световую защитную маску.

Световое шоу состоялось 3 мая.

До этого статую подсвечивали в марте – на нее спроецировали флаги стран, больше всего пострадавших от COVID-19.

Во время Пасхи на статую проецировали костюм врача, в знак уважения медикам.

On Easter Sunday, Rio de Janeiro's iconic Christ the Redeemer statue was dressed as a DOCTOR. The projection was a part of the campaign to say 'Obrigado' (Thank you) and pay homage to health professionals who are on frontlines,fighting this pandemic worldwide #WorldFightsCorona pic.twitter.com/gmVaxIIgBz