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Костры прямо на плантациях. Во Франции пытаются спасти урожай винограда от мороза: видео видео

11.04.2021, 01:00
Костры в виноградниках (скриншот с видео)
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Во Францию пришло похолодание – из-за необычайно низкой для весны температуры -8º начали замерзать виноградники. Чтобы хоть как-то спасти будущее вино, фермеры начали использовать все методы, вплоть до разведения костров на плантациях, пишет BBC.

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По словам виноделов, часть кустов уже невозможно спасти – после трех холодных ночей они безвозвратно погибли, и сейчас под угрозой находится урожай 2021 года в целом. Местные жители говорят, что от морозов пострадали не только виноградники, но и многие фруктовые деревья – персики, нектарины, абрикосы. 

При этом, местные экологи яростно сопротивляются массовому разведению костров, заявляя, что те загрязняют воздух, создавая в нем густую плотную дымку.

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Дарья Мостовая
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