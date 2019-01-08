Крики и плач. В РФ устроили давку из-за бесплатных конфет: видео

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Несколько сотен желающих получить бесплатные подарки устроили давку; дети, получив конфеты, уходили в слезах

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В Курске в России произошла давка в очереди за бесплатными подарками, которые раздавала партия ЛДПР. Видео опубликовал местный ресурс Media City. 

Конфеты раздавали 3 и 5 января. В первый раз на площади собрались несколько сотен человек: люди толкались, был слышен детский крик, женщина плакала и просила выпустить ее ребенка. 

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Организаторы раздачи конфет стояли на выходе и заверяли, что никакой давки нет, "все спокойно". При этом дети отходили от машины с подарками в слезах.

Такая же давка за конфеты повторилась и 5 января, некоторые успели отстоять очередь по два раза. 

Ранее в сети появилось видео, как россияне в Омске в магазине устроили давку за получение сахара по акции.

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Теги: Россия, видео, подарки, курск, лдпр, конфеты
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