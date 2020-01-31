Ливни в Бразилии. В 101 муниципалитете объявили ЧП: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

МИД Украины рекомендует воздержаться от поездок

В результате сильных проливных дождей в первой половине недели в Бразилии в 101 муниципалитете штата Минас-Жерайс объявлено чрезвычайное положение. Об этом пишет Loop.

Дожди принесли сильные разрушения в штат Минас-Жерайс, спровоцировав наводнения и оползни. В столице штата Белу-Оризонти и области, где проживает 6 миллионов человек, в некоторых районах выпало 176 миллиметров дождя. Дороги превратились в реки, водой уносило машины, мотоциклы и мусор. 24 января сообщалось, что в Эспириту-Санту и Минас-Жерайс погиб 61 человек.

МИД Украины в этой связи рекомендует воздержаться от посещения штатаГражданам Украины, которые уже находятся на территории штата, рекомендуется проявлять особую бдительность и соблюдать рекомендации местных органов власти, других компетентных служб, а также отслеживать информацию в местных СМИ.

В случае проблем следует обращаться в консульство Украины в Сан-Паулу по телефону экстренной помощи: (+5511) 9595-78289, на адрес электронной почты: gc_brsp@mfa.gov.ua, посольства: emb_br@mfa.gov.ua или на круглосуточную горячую линию МИД: + 38-044-238-16-57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.

Читайте также: Бразилию накрыли мощные ливни: погибли десятки людей – видео

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: наводнение, МИД Украины, Бразилия, ливень, оползни
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Ливни в Бразилии. В 101 муниципалитете объявили ЧП: видео
Ливни в Бразилии. В 101 муниципалитете объявили ЧП: видео
Корпус БТР-4Е испытали на прочность: фото, видео
Корпус БТР-4Е испытали на прочность: фото, видео
Эйнштейн прав. Пространство-время закручивается у мертвой звезды
Эйнштейн прав. Пространство-время закручивается у мертвой звезды
Экономика Суд арестовал акции Полтавского ГОКа в связи с делом Жеваго
Нафтогаз повысил тариф для Газпрома на транзит газа в ЕС - РБК
ТЭК Нафтогаз повысил тариф для Газпрома на транзит газа в ЕС - РБК
В Укртрансгазе заявили о незаконном списании со счетов 50 млн грн
ТЭК В Укртрансгазе заявили о незаконном списании со счетов 50 млн грн
Популярное
фото/видео
Ливни в Бразилии. В 101 муниципалитете объявили ЧП: видео
Ливни в Бразилии. В 101 муниципалитете объявили ЧП: видео
Корпус БТР-4Е испытали на прочность: фото, видео
Корпус БТР-4Е испытали на прочность: фото, видео 10:11
Эйнштейн прав. Пространство-время закручивается у мертвой звезды
Эйнштейн прав. Пространство-время закручивается у мертвой звезды 09:11
"Схемы": В ОП не сообщают, кто и зачем ходит к Зеленскому - видео
"Схемы": В ОП не сообщают, кто и зачем ходит к Зеленскому - видео 30.01.20, 22:07
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 