Ливни в Бразилии. В 101 муниципалитете объявили ЧП: видео

В результате сильных проливных дождей в первой половине недели в Бразилии в 101 муниципалитете штата Минас-Жерайс объявлено чрезвычайное положение. Об этом пишет Loop.

Дожди принесли сильные разрушения в штат Минас-Жерайс, спровоцировав наводнения и оползни. В столице штата Белу-Оризонти и области, где проживает 6 миллионов человек, в некоторых районах выпало 176 миллиметров дождя. Дороги превратились в реки, водой уносило машины, мотоциклы и мусор. 24 января сообщалось, что в Эспириту-Санту и Минас-Жерайс погиб 61 человек.

МИД Украины в этой связи рекомендует воздержаться от посещения штата. Гражданам Украины, которые уже находятся на территории штата, рекомендуется проявлять особую бдительность и соблюдать рекомендации местных органов власти, других компетентных служб, а также отслеживать информацию в местных СМИ.

В случае проблем следует обращаться в консульство Украины в Сан-Паулу по телефону экстренной помощи: (+5511) 9595-78289, на адрес электронной почты: gc_brsp@mfa.gov.ua, посольства: emb_br@mfa.gov.ua или на круглосуточную горячую линию МИД: + 38-044-238-16-57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.

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